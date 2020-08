Glennis Grace is gehackt

Na Akwasi kreeg ook Glennis Grace er meerdere keren van langs op sociale media. Ten eerste viel haar actie om de dertienjarige jongen die haar racistische Instagramberichten stuurde te ‘exposen’, niet bij iedereen in goede aarde. Het delen van zijn naam en foto’s met Glennis' volgers leidde tot veel steunbetuigingen én tot commotie. Racist of niet, volgens critici is het niet chic om een minderjarige aan de schandpaal te nagelen. Glennis reageerde met ‘I don’t give a fuck’, want de jongen had haar ‘tering zwarte hoer’ genoemd, en hij was niet de eerste die zoiets stu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .