Op de tribune van de Tweede Kamer luisteren ouders naar het debat over de affaire rond de kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Zij kwamen daardoor zwaar in de financiële problemen. Op de foto lijken vooral hun handen te tonen hoe ze zich voelen. Laten we linksbovenin beginnen. Een vrouw veegt onder haar bril een traan weg. Haar andere hand rust in de elleboogholte, in de stand van 'armen over elkaar': het is immers afwachten wat er gebeuren gaat. Hetzelfde beeld drukt de vrouw naast haar uit, met de vingers iets gespreid (op haar qui-vive!) onder haar kin. De derde vrouw is van hetzelfde laken een pak als de eerste. Naast haar wacht de naar haar mobiel turende dame met gevouwen handen lijdzaam af. Zou dit rijtje men..

