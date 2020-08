Reisadvies Wit-Rusland aangepast naar oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Wit-Rusland aangepast naar oranje vanwege de aanhoudende massale protesten tegen de verkiezingsuitslag daar. Het advies is om alleen nog naar Wit-Rusland af te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Het ministerie wijst erop dat er sinds 9 augustus vooral in steden demonstraties zijn. <

Oud-minister Atzo Nicolaï overleden

Oud-minister en oud-DSM-bestuurder Atzo Nicolaï is na een ziekbed overleden. Dat hebben verschillende ingewijden aan ANP bevestigd. De 60-jarige Nicolaï was in verschillende kabinetten-Balkenende eerst staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en later minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Konink..

