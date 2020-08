Dichtbevolkte Randstad extra vatbaar voor corona

Amersfoort

Het coronavirus is relatief gezien het meest actief in de Randstad. Dat blijkt uit een analyse die deze krant maakte van de coronacijfers van de laatste drie weken. Volgens hoogleraar medische microbiologie Bert Niesters (Universitair Medisch Centrum Groningen) komt het grote verschil in besmettingen door de hogere bevolkingsdichtheid van de Randstad ten opzichte van andere regio’s.

‘In de Randstad is veel bedrijvigheid en wonen veel mensen. In Amsterdam alleen al wonen meer mensen dan in de hele provincie Groningen. Daar waar grote aantallen mensen bij elkaar zijn, kan het virus zich goed verspreiden. In de Randstad wonen meer mensen, die naar hun werk gaan en naar familiefeestjes. Dat leidt tot meer besmettingen.&r..

