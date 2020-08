Top OM verdedigt schaduwen advocaten

Het College van procureurs-generaal schaart zich achter de afwegingen van het landelijk parket voor het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, in juni vorig jaar. De actie is binnen de grenzen van de geldende regels gebleven, vindt de OM-top.

Het opsporen van Ridouan T. (42) had een dermate hoge prioriteit dat politie en justitie alles op alles hebben gezet om hem te pakken te krijgen, aldus de top van het OM. Justitie verdenkt T. ervan het brein te zijn achter een reeks liquidaties. Bovendien ging een ernstige dreiging van hem uit die zou kunnen leiden tot nieuwe moordopdrachten, aldus het college. Justitie had 100.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot zijn aanhouding.

Meijering en Van Kleef reisden vorig jaar juni naar Dubai. Justitie beschikte over informatie dat daar een ontmoeting met de voortvluchtige T. zou plaatsvinden. Dat gebeurde niet. De twee raadslieden waren in Dubai voor een andere cliënt. Zij staan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, niet bij. T. werd in december in Dubai opgepakt en aan Nederland overgedragen.

De afwegingen van de recherche en het landelijk parket zijn 'zorgvuldig' geweest, aldus het college in een verklaring vrijdag. Zij passen binnen de zogeheten Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten, die voor het OM en alle opsporingsinstanties geldt.

Die aanwijzing schrijft hoge zorgvuldigheid voor, maar betekent niet dat het OM nooit zou mogen overgaan tot het toepassen van deze bevoegdheden jegens advocaten, aldus het college. Daarbij wordt gekeken of de inzet van een zwaar middel, zoals in dit geval het volgen van advocaten, in verhouding staat tot het beoogde doel. Ook wordt beoordeeld of er geen andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn om dat doel te bereiken. Volgens het college zijn die afwegingen gemaakt.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) is 'zeer geschokt' over de observatie en dat het OM die voor advocaten en rechters geheim heeft willen houden. 'Dit mag nooit meer gebeuren', zegt NVSA-voorzitter Jeroen Soeteman.

De inbreuk op het verschoningsrecht wordt door de NVSA hoog opgenomen. Advocaten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hun werk onbespied en in vrijheid kunnen doen. 'Het is juridisch niet toegestaan en kan de advocaten in gevaar brengen', aldus Soeteman. De NVSA wil een gesprek met het College van procureurs-generaal. 'Om het verschoningsrecht uit te leggen, om immense zorgen te uiten dat dit is gebeurd en dat ervoor gekozen is het geheim te houden en niet te verantwoorden in het dossier.'

Justitie heeft de betrokken advocaten donderdag ingelicht toen het AD vragen was gaan stellen. Het AD bracht de kwestie naar buiten.

Soeteman: 'Dat doet vrezen dat er nog veel meer van dergelijke opsporingshandelingen buiten zicht van de rechter en de verdediging worden gehouden.'

De actie had vooraf aan het College van pg's moeten worden voorgelegd, vindt Soeteman, en achteraf aan de rechter. In dit geval is dat de rechter die is belast met het proces Marengo.T. is daarin hoofdverdachte. <