Veel verzorgenden voelen zich miskend

Den Haag

Veel zorgpersoneel voelt zich in de steek gelaten door de overheid en het RIVM tijdens de coronacrisis. Dat meldt het Tijdschrift voor Verzorgenden op basis van een eigen enquête. 93 procent van de ondervraagden zegt dat er alleen oog was voor de intensive cares. Zo moest veel zorgpersoneel in verpleeghuizen en in de thuiszorg zonder beschermende kleding aan het werk als ze coronaklachten hadden. Ze denken dat er zo veel mensen zijn besmet. Meer dan de helft van het zorgpersoneel in verpleeghuizen en in de thuiszorg geeft aan niet klaar te zijn voor een tweede coronagolf. <