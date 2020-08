25-jarig jubileum Radio 1 Journaal

Hilversum

Het NOS Radio 1 Journaal viert dinsdag 1 september het 25-jarige jubileum. Presentator Jurgen van den Berg duikt in de week van 1 september in de archieven en bespreekt iedere dag drie opmerkelijke momenten. Het ochtendprogramma kwam in 1995 voor het eerst op de radio als vervanger van de actualiteitenrubrieken van meerdere omroepen. De redacties van die rubrieken werden samengevoegd om een beter programma te kunnen maken. Van den Berg blikt in de jubileumweek terug op grote nieuwsgebeurtenissen of opvallende momenten in een uitzending. De moord op Pim Fortuyn wordt besproken met de presentatrice van toen, Karin van den

Boogaert, maar er wordt ook stilgestaan bij een moment dat de studio het niet meer deed. Het NOS Radio 1 Journaal is momenteel het op twee na best beluisterde ochtendprogramma en trekt dagelijks 282.000 luisteraars. <