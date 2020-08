Sinds kort halen twee bedrijven bij in totaal achthonderd Nederlandse melkveehouders de overtollige biest op om er biestpoeder van te maken, bericht ZuivelZicht. Biest, de eerste melkgift na het afkalven van een koe, blijkt namelijk steeds meer in trek als hoogwaardig zuivelproduct voor gebruik in sportdranken, handcrèmes, cosmetica en tandpasta. De biest is weliswaar belangrijk voor het pasgeboren kalf om voldoende antistoffen binnen te krijgen, maar er blijft genoeg over voor de nieuw aangeboorde markten. Het Brabantse bedrijf BioNatIn is een van de bedrijven die de biest inzamelen. De onderneming haalt jaarlijks zo’n honderdduizend kilo biest op bij ruim driehonderd melkveehouders in Brabant, Limburg, Gelderland ..

