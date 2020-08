Provincies vrezen kaalslag regiokunst

Den Haag

Negen provincies noemen het een klap dat het Fonds Podiumkunsten (FPK) veel kunstenaars buiten de vier grote steden met lege handen laat. De 21 miljoen euro die het fonds mag verdelen, gaat volgens de plannen voor bijna 80 procent naar gezelschappen in de Randstad. Veel regionale kunstgroepen krijgen weliswaar een positief advies, maar geen budget.

In een ingezonden brief in de Volkskrant verzetten gedeputeerden van Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland zich tegen de kaalslag die in de regionale kunst dreigt. <