Ruim 20.000 nieuwe donateurs voor KWF

Hilversum

KWF Kankerbestrijding heeft er 20.367 donateurs bijgekregen dankzij de tv-show Nederland staat op tegen kanker. De organisatie reageert verheugd op het resultaat van de actie op NPO 1. 'Ik ben dankbaar dat Nederland kankeronderzoek zo massaal steunt', zei directeur Johan van de Gronden. 'Dat is in deze tijd harder nodig dan ooit', vindt hij. Tijdens de uitzending vertelden bekende en onbekende Nederlanders over de manier waarop de ziekte in hun leven heeft ingegrepen. De show werd uitgezonden vanaf Paleis Soestdijk en het ziekenhuis Antoni van Leeuwenhoek. <