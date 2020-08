‘Boa’s kunnen helpen om gestolen fietsen te vinden’

beeld ND

beeld ND

Rotterdam

Dat zegt onderzoeker Henk Ferwerda van Bureau Beke. ‘Wat mij betreft gaan we hier snel mee experimenteren.’ Volgens Ferwerda behoort fietsendiefstal tot de grootste groep vermogensdelicten van Nederland en is het hoog tijd die een halt toe te roepen.

Het probleem nu: de aangiftebereidheid van gedupeerde Nederlanders is met nog geen twintig procent laag. De onderzoeker vermoedt dat dat percentage omhoog gaat, als het publiek ziet dat fietsendiefstal meer prioriteit krijgt. ‘De politie kan dit niet alleen. Nu mogen boa’s nog niet naar binnen als ze vermoeden dat er ergens een gestolen fiets staat. Of dit een goed idee is, zal moeten blijken uit experimenten.’

Ferwerda stelt voor om ..

