Acht dagen hittegolf heeft tot ruim 400 extra sterfgevallen geleid

De tropische temperaturen vorige week hebben tot ruim vierhonderd meer sterfgevallen geleid dan in de weken daarvoor, toen de sterfte relatief laag was.

Den Haag

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze zijn gebaseerd op 85 procent van de overlijdensberichten. Op woensdag 5 augustus begon een voor Nederlandse begrippen relatief lange landelijke hittegolf die aanhield tot en met maandag 17 augustus. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 telde het KNMI acht tropische dagen van 30 graden of meer achter elkaar in De Bilt. In totaal overleden in de gemeten week 33 (10 tot en met 16 augustus) 3100 mensen.

De hogere sterfte tijdens de hittegolf volgt op dertien weken van relatief lage sterfte. Daarvoor was de sterfte negen weken verhoogd als gevolg van de corona-epidemie, meldt het CBS. In week 11 tot en met 19 stierven naar schatting ..

