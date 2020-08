Een bever redt met een enorme dam een beekdal. De boswachter is blij met ‘dit staaltje waterbeheer’

Ommel

Vanaf de oever van de beek wijst hij vol bewondering en trots naar het imposante bouwwerk van boomstammetjes, takken, bladeren, grassen en zand ertussen; bijna een meter hoog en vier tot vijf meter breed. Het beekwater stort zich hier als een kleine waterval vanaf de beverdam naar beneden. Maar het belangrijkste gevolg van de blokkade is dat het waterpeil stroomopwaarts – voor de dam dus – beduidend hoger staat.

‘We zijn hartstikke blij met dit staaltje waterbeheer door een bever’, zegt De Bijl, werkzaam bij Brabants Landschap. ‘Hij heeft dat natuurlijk gedaan om zijn eigen leefgebied voldoende nat te houden. Het is een knaagdier dat het liefst in het water vertoeft en op het land een beetje onbeholpen is. Maar als natuurbeheerder he..

