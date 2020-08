Implantaat lijkt te werken tegen tinnitus

Een implantaat dat bedoeld is om het gehoor te verbeteren, lijkt te werken tegen tinnitus (oorsuizen). Dat blijkt uit onderzoek waarop Minke van den Berge dinsdag promoveert in Groningen.

Groningen

Het implantaat, dat door middel van een operatie ingebracht moet worden in de hersenstam, wordt een auditory brainstem implant (ABI) genoemd. Uit voorlopige resultaten blijkt het tinnitus te verminderen zónder het gehoor aan te tasten.

Mensen met tinnitus - er zijn er naar schatting 2,5 miljoen in Nederland, van wie een half miljoen bij een arts loopt - horen een geluid dat niet van buiten komt en voor anderen dus niet hoorbaar is. Genezing is er niet en daardoor kan deze aandoening de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Verschillende manieren om de symptomen te bestrijden werken bij verschillende patiënten, maar iets waar iedereen baat bij heeft, is er ook nog niet gevonden.

Van den B..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .