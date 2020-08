In memoriam: Hans Knol (1926-2020), econoom en columnist

Econoom Hans Knol, voormalig columnist van het Nederlands Dagblad, is 12 augustus in Bilthoven overleden. Knol werd 93 jaar.

Johannes Gerardus Knol werd geboren op 28 oktober 1926 in Utrecht. Hij studeerde economie en promoveerde in 1957 aan de Vrije Universiteit op het proefschrift Aard en taak van de monetaire politiek. In 1965 inaugureerde hij als hoogleraar staathuishoudkunde aan de Vrije Universiteit.

Knol behoorde toen nog tot de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en was actief in vrijgemaakte organisaties als het GMV en het GSEV. ‘Tijdens de vele lezingen die ik gehouden heb, heeft het eenvoudige volk me gevormd’, zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad in 1994. ‘Ik hield een doorwrocht betoog over rentmeesterschap, en dan stond er een broeder op die zei: ik mis bij u zo het besef van het menselijk tekort. Dat stemde me ootmoedig.’

Knol beëindig..

