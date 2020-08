Aantal ziekenhuisopnames stijgt

Amsterdam

Premier Rutte en minister De Jonge waarschuwden dinsdagavond in hun persconferentie dat het aantal ziekenhuisopnamen kan oplopen, aangezien ook mensen ouder dan vijftig de afgelopen twee weken meer besmet zijn geraakt. De afgelopen week werden er gemiddeld acht nieuwe opnamen gemeld. Dinsdag waren er slechts vier nieuwe opnamen.

De daadwerkelijke bezetting in het ziekenhuis blijft op dagelijkse basis flink schommelen. Als patiënten komen te overlijden of juist herstellen kan het aantal bezette bedden in het ziekenhuis weer afnemen. Volgens het Landelijke Coördinatiecentrum is het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis woensdag met vijf gedaald naar 166.

Het aantal positief geteste personen in Nederland is woensdag..

