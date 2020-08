Dodelijkste ramp in 2020 voor kust Libië

Voor de kust van het Noord-Afrikaanse Libië zijn minstens 45 bootvluchtelingen verdronken die op weg waren naar Europa. De Verenigde Naties spreken over de dodelijkste schipbreuk met migranten dit jaar daar in de Middellandse Zee. 37 bootvluchtelingen konden worden gered, aldus het VN-agentschap voor migratie woensdag over de ramp van maandag. De motor van de boot zou zijn ontploft. Onder de doden waren vijf kinderen, vertelden de overlevenden. <