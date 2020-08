Kermissen in westen van Brabant verboden

Inwoners van de regio Midden- en West-Brabant moeten het dit najaar zonder kermissen stellen. Voorzitter Theo Weterings van de veiligheidsregio heeft besloten alle kermissen te verbieden tot 1 november. Vanwege het oplaaien van het coronavirus vindt hij een kermis nu niet verantwoord. <

beeld anp

Nachtclubs en disco's willen duidelijkheid

Nachtclubs en discotheken zijn teleurgesteld over het uitblijven van duidelijkheid en perspectief voor de branche, die nog altijd de deuren gesloten moet houden. De organisatie Nachtbelang stuurt daarom een brief naar premier Mark Rutte als noodkreet. Koninklijke Horeca Nederland vindt het niet hebben van perspectief frustrerend. Aanvankelijk was aangekondigd ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .