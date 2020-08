Het beloofde land blijft uit

Tiel! Frans Tijssen eindigt in Tiel! Gelijk vallen in mijn hoofd de puzzelstukjes op hun plek. Het thema, een grap, de plaats van aankomst en de terugreis, ze staan allemaal al vast. En toch gaat het anders.

Ik vertrek 's morgens uit Deventer met de trein naar Tiel. Die steden hebben wat met elkaar, maar dat weten niet veel mensen. Toen de Vikingen in de negende eeuw de handelsmetropool Dorestad te uitbundig plunderden, zochten kooplieden hun heil in Deventer en Tiel. Ook de bisschop van Utrecht zocht een wijkplaats. Het werd Deventer.

Je ziet het terug in de allure van de stad, merk ik als ik door Tiel fiets. Er staan prachtige panden, maar toch is het niet echt een stad. Dat geeft niet, ik krijg in Tiel gelijk de wijsheid van de dag mee. Aan een waslijntje voor een leegstaand winkelpand hangen vier kledingstukken. Ze zijn met de hand van montere teksten voorzien. De mooiste: 'Laten we het leven zingen!' Amen.

Stroomop langs de Wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .