Paniek! Waar is mijn telefoon?

Angstig worden als je merkt dat je niet bereikbaar bent via je smartphone: menig wereldburger lijdt aan nomofobie. Ervaringsdeskundige Marlous de Haan schreef een boek boordevol gedragsregels voor mobielverslaafden. ‘Om jouw leven en dat van anderen leuker te maken. Want wie is de baas: jij of je telefoon?’

Doetinchem

Zenuwachtig worden van een batterijpercentage van ‘nog maar’ 12. De smartphone standaard meenemen naar het toilet. Of zelfs onder de douche. Of bij de eerste ‘ping’ direct kijken wie je geappt heeft en gelijk willen antwoorden. Moeiteloos somt ervaringsdeskundige en wetenschapper Marlous de Haan de signalen van nomofobie op. Nomofobie - een afkorting van no mobile phone phobia - is een wijdverbreide verslaving aan de smartphone en leidt tot overmatige angstreacties op het moment dat je merkt dat je niet bereikbaar bent. ‘Het is wereldwijd de grootste verslaving.’

