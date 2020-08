4 miljoen kijkers voor persconferentie

Den Haag

Ruim 4 miljoen mensen hebben dinsdag naar de persconferentie gekeken van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). 2,9 miljoen mensen keken naar NPO1, ongeveer 901.000 stemden af op RTL4 en 243.000 mensen zagen Rutte en De Jonge op SBS6. In het begin van de lockdown in Nederland keken wekelijks ongeveer 7 miljoen mensen naar de persconferenties over het coronavirus. <