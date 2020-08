Een practicum aardrijkskunde op een fort

In deze rubriek zijn we twaalf keer op stap geweest naar wat volgens de ANWB het leukste uitje per provincie was. In de laatste twee edities besteden we aandacht aan twee bonusuitjes die volgens ons ook zeker de moeite waard zijn. Deze week: GeoFort in Herwijnen.

Verscholen tussen de weilanden van het Gelderse Herwijnen ligt GeoFort, een interactief science-centre dat helemaal draait om de aarde. Dit leek ons een prima bestemming om met twee onderzoekende knaapjes naartoe te gaan.

Hoewel het 33 graden is en we in een autootje rijden zonder airco, hoor ik Lukas (7) en Matthé (5) niet klagen. Ze zitten gezellig te kletsen op de achterbank over wat ze op de website al hebben gezien. Wat ze precies verwachten, is lastig te verstaan met ..

