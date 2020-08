Halsema scherpt toezicht aan op naleving van coronaregels

Amsterdam

Dat zei Halsema dinsdag tijdens een persconferentie op het stadhuis. Ook zinspeelde de burgemeester op een mogelijke laatste sluitingstijd voor de horeca om middernacht of eerder met een zogenoemde venstertijd als het aantal besmettingen de komende tijd niet afneemt. Dat betekent dat er geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten na een bepaalde tijd.

Er komt verder een meldplicht voor zalencentra. Zij moeten bij de gemeente feesten en partijen van honderd of meer personen bekendmaken. Ook worden er steekproefsgewijs controles uitgevoerd op naleving van de registratieplicht in de horeca. Daarnaast komt er een verbod op geluidsversterkers in de buitenruimte om spontane feesten te voorkomen.

De Bijenkorf

Eerder dinsdagavond werd al bekend dat De Bijenkorf in Amsterdam de deuren voorlopig moet sluiten. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal van hen was aan het werk toen zij besmettelijk waren. Iedereen die recent bij De Bijenkorf in Amsterdam was en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.

De veiligheidsregio trof de afgelopen tijd al een reeks maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geldt er in bepaalde gebieden eenrichtingsverkeer, moeten mensen op vijf drukke plekken mondkapjes dragen en is er een verbod op alcohol in winkels op de Wallen. <