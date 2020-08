Rioolwater vervuilt zwemwater in zee

Den Haag

Zwemmers wordt afgeraden een duik te nemen in zee bij Scheveningen en Duindorp, maar ook in en rondom Amsterdam is de kwaliteit van het water momenteel slecht. In de Noordzee is door de stroomstoring van maandag in Den Haag verontreinigd en ongezuiverd rioolwater geloosd. In de hoofdstad kan het riool door plensbuien van de afgelopen dagen de hoeveelheid water niet aan, waardoor overtollig afval- en regenwater wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater om verdere wateroverlast te voorkomen. Zwemmers kunnen flink ziek worden als ze nu in het water gaan. <