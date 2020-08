Aart Zeeman verlaat na 40 jaar de Publieke Omroep

Hilversum

Zeeman was een van de boegbeelden van veelbekeken actualiteitenprogramma's als Hier en Nu en Brandpunt. Dit laatste programma werd in 2018 wegbezuinigd door de NPO. Sindsdien was Zeeman nog wel in dienst van de omroep en maakte hij een aantal documentaires.

'18 augustus 1980, op de kop af veertig jaar geleden. Op de fiets vanuit woonplaats Huizen naar Hilversum. Naar het monumentale pand van de NCRV aan de Schuttersweg. Deze maand komt aan dat avontuur een eind. Ik zal de Publieke Omroep verlaten en op eigen benen verder gaan. Ik ben tot de conclusie gekomen dat KRO-NCRV geen journalistieke programma's meer maakt waar ik een zinvolle bijdrage aan kan leveren', vertelt Zeeman aan het ANP.

Hij gaat zich bezinnen op de toekomst. 'Ik wil journalistiek blijven bedrijven die ik nuttig, interessant en belangwekkend vind.' Zeeman won een aantal prijzen voor zijn reportages, waaronder de Tegel en de Loep. <