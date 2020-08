LTO: voedermaatregel kan vanwege droogte van tafel

Amsterdam

Dat vindt LTO Nederland. De land- en tuinbouworganisatie wijst onder meer op het negatieve effect van de droogte de laatste weken. Door eiwitarm voer te gebruiken zou de stikstofuitstoot verminderd kunnen worden, is de gedachte van het kabinet.

LTO wijst er andermaal op dat de regel in de praktijk niet werkt. De droogte heeft bijvoorbeeld het eiwitgehalte in weidegras geen goed gedaan. Normaliter zou dit met krachtvoer aangevuld kunnen worden, maar de regel van Schouten die per 1 september in moet gaan, maakt dit onmogelijk.

'De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving', aldus LTO. De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel. Met name jongvee en hoogdrachtige koeien zouden volgens LTO gezondheidsrisico’s lopen door de maatregel.

Het ministerie van Landbouw heeft laten weten dat er een al in mei aangekondigd onderzoek loopt naar de veevoermaatregel. <