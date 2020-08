Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Belofte van Apple en Google is te mager’

Maar wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft is er nog veel mis met de privacy. Voorzitter Aleid Wolfsen maakt zich zorgen.

Aleid Wolfsen: 'Juist in tijden van crises moet je kritisch blijven en helder nadenken.' (beeld anp / Martijn Beekman)

Den Haag

We horen al maanden enthousiaste verhalen over hoe goed de app met onze privacy omgaat. Ik hoorde zelfs: bijna te goed. Toch zijn jullie heel kritisch. Wat is er mis?

‘We zijn positief over de app op zich. Die zit goed in elkaar, uitstekend zelfs. Hij is duidelijk ontworpen met privacy als uitgangspunt en zit vol met technische waarborgen voor de gebruiker, zoals versleuteling van het verkeer en het versturen van nepcodes.’

Maar?

‘De app is tegelijk onderdeel van een groter geheel. Zo maakt hij gebruik van de onderliggende techniek van Google en Apple. Daar zit de kern van onze zorg. We willen zeker weten dat er geen persoonsgegevens bij deze twee techpartijen terechtkomen. De minister zegt dat dat niet gebeurt, omdat Apple en Googl..

