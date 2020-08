Ronald Koeman kan geen nee meer zeggen tegen FC Barcelona

Het trainerschap van FC Barcelona is voor Ronald Koeman een langgekoesterde droom die eindelijk in vervulling lijkt te gaan. Dus kan hij geen nee zeggen, ondanks zijn belofte dat hij in ieder geval tot het Europees Kampioenschap bondscoach van het Nederlands elftal zou blijven.

Begin juli was Ronald Koeman nog stellig: hij zou bij Oranje blijven en pas nadat het EK van 2021 was gespeeld naar FC Barcelona vertrekken. Maar dat was voordat Bayern München de Spaanse club afgelopen vrijdag in de kwartfinale van de Champions League alle hoeken van het veld liet zien, waardoor de positie van trainer Quique Setién niet langer houdbaar was. Setién kreeg maandag zijn congé, waarmee de weg voor Koeman vrij was.

Nu heeft Koeman, die in de jaren negentig als speler grote successen vierde bij de Catalanen, er nooit een geheim van gemaakt dat het zijn droom is om als trainer bij de club terug te keren. Toen hij in 2018 begon als bondscoach van het Nederlands elftal liet hij zelfs een clausule in zijn tot 2022 lopende..

