Corona krijgt de man eindelijk aan de strijk en de stofzuiger

Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van Essity, een bedrijf dat onder meer luiers en keukenpapier produceert. 32 procent van de Nederlanders geeft aan dat er meer huishoudelijk werk te doen is, omdat mensen vanwege corona veel meer thuis zijn. Mannen geven aan dat zij méér in het huishouden zijn gaan doen - en de vrouwen beamen dat. Voor het onderzoek zijn duizend Nederlanders bevraagd, die allemaal meer thuis zijn door corona.

Wasserette wegens corona gesloten. We zijn meer thuis, en maken dus meer vies. Mannen pakken dankzij corona - zo lijkt het - meer hun rol. (beeld Morris macMatzen / afp)

Meer dan de helft van de vrouwen (56 procent) zegt dat het huishouden nog steeds vooral op hen neerkomt. Weinig verrassend is dat 79 procent van de mannen tevreden is met de taakverdeling binnenshuis. Van de vrouwen is slechts 63 procent daar gelukkig mee. Terzijde: 54 procent van de vrouwen doet bepaalde huishoudelijke klusjes liever zelf, omdat ze vinden dat hun partner het niet goed doet.

Een op de drie mannen (35 procent) geeft in het onderzoek aan meer in het huishouden te zijn gaan doen. Een op de vijf vrouwen zíet ook dat hun man meer is gaan doen.

De toegenomen druk op het huishouden zorgt voor meer stress en meer ruzie, geven de ondervraagden aan. Een op de vijf mannen (21 procent) zwijgt liever als hij gefrustreerd raakt ov..

