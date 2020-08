Relschoppers zijn ‘op zoek naar een verzetje’

We moeten de rellen in Den Haag en Utrecht van de laatste tijd ‘niet bijzonderder maken dan ze zijn’, zegt Jaap Timmer.

Den Haag

Sociale media staan er vol mee: filmpjes van relschoppers die midden op een kruising vuur stoken, met elkaar op de vuist gaan, zelfs een politieauto beschieten. Minister-president Mark Rutte noemde de daders ‘losgeslagen tuig’. PVV-leider Geert Wilders riep Rutte op het leger op de onrust af te sturen. Socioloog Jaap Timmer duidt de rellen als universeel. ‘Er is altijd ongenoegen in de samenleving, soms plopt die op.’ Vermoedelijk spelen de beperkingen als gevolg van het coronavirus een rol in het gedrag van de relschoppers, denkt Timmer. ‘Doorgaans zijn het jonge mensen die rellen. Maandenlang konden zij niet uitgaan, niet op vakantie en niet naar de sportschool. Nu is bij hen het verzadigingspunt b..

