‘Het is vooral leuk om iedereen weer te zien’

Assen

Het is een drukte van belang onder het afdakje voor de ingang van het Gomarus College in Assen. Alleen daar kunnen de verzamelde leerlingen nog schuilen tegen de plotselinge regenbui. Ze moeten buiten wachten, totdat twee conciërges met desinfecteermiddel klaarstaan.

‘Mijn vrienden heb ik gemist, school niet’, zegt vierdeklasser Moniek Medema, vlak voor ze op deze eerste schooldag weer naar binnen mag. De vriendin naast haar bevestigt dat, terwijl meiden even verderop elkaar een begroetingsknuffel geven. ‘Het is vooral leuk dat je iedereen weer ziet.’ Voor de vakantie zaten de leerlingen in halve klassen, als ze al naar school mochten. De meeste lessen waren toen nog online. Last van de coronamaatregelen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .