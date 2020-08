Russen geëerd op Rusthof

In een serie die ‘Rusthoven’ heet, kan een begraafplaats met de naam Rusthof natuurlijk niet ontbreken. Deze is ook nog eens gelegen aan de Dodeweg. Als kind (opgegroeid in Leusden) vond ik het maar niets als we eens via deze weg reden. Wie weet wat daar allemaal kon gebeuren … In werkelijkheid is het waarschijnlijk een kwestie van een treffende naam voor een doodlopende weg of gewoon de naam die standaard werd gegeven aan de weg richting de begraafplaats. Hoe dan ook, de Dodeweg verbond in vroeger tijden het dorp Leusbroek met de kerk en begraafplaats in Oud-Leusden. In 1923 maakte de gemeente Amersfoort de eerste plannen voor de aanleg van een nieuwe begraafplaats elders langs de Dodeweg, op Leusdens grondgebied dus...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .