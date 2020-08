Facebook weigert cover nieuwe OPZIJ

OPZIJ kan de cover van de nieuwe editie, waarop een foto staat van de zwarte Abbie Vandivere, conservator van het Mauritshuis, niet op Facebook delen. De promotie is geweigerd omdat ze in strijd zou zijn met de richtlijnen van het sociale platform, zegt het tijdschrift. Dat zou volgens OPZIJ te maken hebben met de vernieuwde richtlijnen die Facebook onlangs heeft ingesteld. Hierdoor is het onder meer niet meer mogelijk om een foto van Zwarte Piet (of andere vormen van blackface) te plaatsen.Volgens Facebook heeft de weigering niets te maken met de nieuwe regels. Waar het wel mee te maken heeft, is onduidelijk. <