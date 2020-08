Op kamp met jonge vluchtelingen

Lunteren

De coronacrisis zette begin mei een streep door de interculturele jongerenkampen die Gave al 25 jaar organiseert. Toch zaten vorige week 35 jongeren uit onder meer Syrië, Afghanistan, Irak, Iran en Eritrea in groepjes bij elkaar op het terrein van De Wildwal in Lunteren.

'In juni maakte de overheid een kampprotocol voor deze coronatijd bekend', zegt Marieke Schouten (27) uit Rhenen, jongerenwerker en waarnemend kampcoördinator bij Gave. 'We zeiden meteen: ''De kampen zijn zo waardevol, we willen ervoor gaan.'' In korte tijd hebben we toen als team nog twee – in plaats van vijf – kampen voor Nederlandse en vluchtelingenjongeren kunnen organiseren.'

Nadat eerder tieners to..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .