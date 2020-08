Onderzoekers vinden microplastics in alle menselijke organen. Of de deeltjes schadelijk zijn is nog de vraag

Onderzoekers vonden microplastic in allerlei menselijke organen. In 2018 toonden wetenschappers aan dat flesjes bronwater twee keer zo veel microplastics bevatten dan kraanwater. (beeld afp / Justin Sullivan)

Tempe

De miniscule plastic deeltjes zijn niet of nauwelijks zichtbaar, maar onderzoekers vinden ze overal in het menselijk lichaam, zo blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten maandag bekend zijn gemaakt. De onderzoekers gebruikten monsters die zijn genomen bij onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Patiënten doneerden de weefsels van long, lever, milt en nieren.

Analyse met zeer gevoelige apparatuur liet zien dat in alle 47 monsters die zijn onderzocht een vorm van plastic aanwezig was. Bisphenol A, een mogelijk giftige kunststof die in Europa sinds 2011 bijvoorbeeld niet meer gebruikt mag worden in spenen van babyflessen, bleek in alle monsters te zitten. Andere plastics zoals polycarbonaat, polyethyleen en PET zijn o..

