Code oranje voor delen van Spanje, Frankrijk en België

Den Haag

Code oranje (alleen noodzakelijke reizen) geldt nu voor een aantal nieuwe gebieden, waar het aantal coronabesmettingen toeneemt. In Spanje gaat het om Madrid, de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca), Burgos, Salamanca, Almeria en Navarra. In Frankrijk gaat het om het gebied om Parijs en Bouches-du-Rhône (het gebied rondom Aix-en-Provence en Marseille). In België krijgt ook Brussel code oranje. Het nieuwe reisadvies is ingegaan om 00.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Wie na middernacht in deze gebieden komt, wordt dringend aangeraden na thuiskomst veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.

dashboard

Het aantal coronapatiënten in Nederland is zaterdag met 655 gestegen, blijkt uit de cijfers van het coronadashboard van de overheid. Dat is meer dan op vrijdag, toen er 636 gevallen bij kwamen. Donderdag kwamen er 577 gevallen bij. Rotterdam-Rijnmond registreerde zaterdag 156 nieuwe gevallen en Amsterdam-Amstelland telde 142 mensen die positief werden getest. <

grenscontroles

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wil scherpe grenscontroles invoeren voor vakantiegangers die het land in willen. Vanaf vandaag moeten mensen die in risicogebieden zijn geweest en de grens willen passeren een recente coronatest kunnen overleggen. De test mag niet ouder zijn dan 72 uur, anders moeten mensen tien dagen in quarantaine, aldus de regeringsleider. 'Er moet strenger gecontroleerd worden', aldus Kurz, die direct aan de grens testen ook een optie vindt.