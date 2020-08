Erasmus sluit vereniging uit van introductieweek

Rotterdam

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daarom besloten de vereniging direct uit te sluiten van alle fysieke en onlineactiviteiten tijdens de zogeheten Eurekaweek, de introductieperiode voor het nieuwe studiejaar. Dat meldt de universiteit.

Inmiddels heeft bron- en contactonderzoek via de GGD-Rijnmond plaatsgevonden en de besmette leden zitten in quarantaine. De Eurekaweek begint vandaag en duurt tot en met donderdag. Rector magnificus Rutger Engels begrijpt dat de week belangrijk is voor de vereniging. Maar hij wil geen enkel risico op besmettingen.

S.S.R. kan de beslissing van het college slechts gedeeltelijk begrijpen. 'Dat we fysiek weg moeten blijven, is redelijk. Maar dat de uitsluiting ook online is, komt rauw op ons dak en voelt als een strafmaatregel', zegt voorzitter Jelle Mooij van de studentenvereniging. <