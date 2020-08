Posterijen VS: stemmen per post duurt te lang

Washington

De Amerikaanse posterijen hebben gewaarschuwd dat stemmen per post te lang zou kunnen duren voor miljoenen kiezers.

De post zegt in een brief die eind juli aan 46 staten en de hoofdstad Washington is verstuurd, dat ze niet kan garanderen dat ze de per post uitgebrachte stemmen op tijd kan bezorgen om mee te tellen. Het staatsbedrijf stelt dat de opgestelde plannen en deadlines voor stemmen per post in veel plaatsen niet zijn afgestemd op de manier waarop het postbedrijf werkt. <