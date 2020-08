Essent ziet extreme stijging stroomverbruik door airco’s

Een installateur plaats een airconditioner in een woning in Hooglanderveen. Door het warme weer gaan mensen op zoek naar verkoeling in hun huis. (beeld anp / Pieter Stam de Jonge)

Tijdens de hittegolf is er meer stroom verbruikt dan in de periode ervoor, waarschijnlijk doordat meer airco’s en ventilators zijn aangezet. Volgens energiebedrijf Essent steeg het dagelijks stroomverbruik met maximaal 30 procent, ongeveer 10 procent meer dan normaal tijdens een hete periode. Deze gegevens gaan over het verbruik van huishoudens en kleine bedrijven in de periode vanaf de eerste tropische dag, woensdag 5 augustus, tot en met afgelopen donderdag. Die dag was de laatste van een unieke serie van acht tropische dagen op rij. Essent heeft overigens wel een tip: 'Airconditioners worden gebruikt om warmte te verdrijven. Beter is het om warmte buiten te houden met zonwering en door ramen en deuren dicht te houden. Daarnaast helpt goede isolatie - en de daarbij horende ventilatie - om het huis koel te houden op warme dagen, mits ramen en deuren gesloten zijn.' <