Het vangen van rivierkreeftjes helpt maar even

Leiden

‘Er zit niets anders op, we moeten leren leven met de rivierkreeftjes. Je krijgt ze niet meer weg.’ Onderzoeker Bram Koese, specialist van EIS Kenniscentrum insecten & andere ongewervelden in Leiden, is ervan overtuigd dat de exotische diertjes die zich in het Groene Hart van Holland en elders hebben gevestigd, permanent onderdeel worden van de Nederlandse natuur.

schadepost

Koese erkent dat massale aanwezigheid van de kreeftjes in de oevers een flinke schadepost kan opleveren. ‘Wie daarmee wordt geconfronteerd is daar natuurlijk niet blij mee.’ Maar de beestjes graven, anders dan muskusratten, slechts smalle, ondiepe gangetjes en vormen volgens hem nauwelijks een bedreiging voor de stabiliteit van dijken ..

