Het is nu pompen of verdrogen: ‘Het probleem is dat wij hier geen eigen wateraanvoer hebben’

Waterschappen hebben de afgelopen twee weken noodmaatregelen moeten nemen om de aanhoudende droogte het hoofd te bieden. De waterschappen zetten noodpompen in en hebben voor veel regio’s inmiddels een sproeiverbod ingevoerd.

Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant onder de 21 waterschappen. In totaal elf waterschappen hebben nu een sproeiverbod voor hun gehele gebied of delen ervan. In zes waterschappen zijn noodpompen ingezet om water uit bijvoorbeeld het IJsselmeer of uit rivieren naar de dorstige akkers te pompen.

doorgeschoten

De noodmaatregelen waren onvermijdelijk, maar er zit een structureel probleem achter, zegt Klaasjan Raat, hydroloog bij wateronde..

