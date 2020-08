Om vijf voor half tien krasten de pennen van Japanners en geallieerden vrede na zes jaar Tweede Wereldoorlog

(beeld The National Museum of the US Air Force)

De Japanse delegatie tijdens de capitulatieceremonie op 2 september 1945. (beeld The National Museum of the US Air Force)

D-day en daarna is een wekelijkse serie over het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Vandaag aflevering 64: de overgave van Japan.

Ver voor de oorlog was de Japanse keizer Hirohito geen onbekende meer in Nederland. Als prins van 20 jaar had hij in 1921 een rondreis door Europa gemaakt en Nederland aangedaan. Hirohito was eregast bij galadiners van koningin Wilhelmina op paleis Noordeinde en het paleis op de Dam. De vorstin ontving een servies van hem.

In Amsterdam had hij het diamantbedrijf van de familie Asscher en dierenpark Artis bezichtigd, waar hij veel belangstelling toonde voor Japanse kraanvogels en salamanders. Hirohito hield van de natuur. Na de oorlog maakte hij studie van het leven in de zee, de mariene biologie...

