Indië was er altijd bij Rutte thuis: ‘Voor mijn vader was het een gitzwart hoofdstuk’

Den Haag

‘Indië was altijd aanwezig in ons gezin’, zei Mark Rutte zaterdag voor een gehoor van niet meer dan 75 mensen bij het Indisch Monument in Den Haag. Rutte was niet uitgenodigd als premier, maar als vertegenwoordiger van de Indische naoorlogse generatie.

Mark Rutte, zelf van 1967, hoorde later de verhalen van zijn vader als hij bij hem op schoot zat. Maar er was ook een ‘donker hoekje’ dat doorgaans werd overgeslagen. Soms viel hij stil en merkte de jonge Mark dat hij even niets meer hoefde te vragen. ‘Niet verwonderlijk, want voor hem was de oorlog in Indië een gitzwart hoofdstuk.’

De premie..

