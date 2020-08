De beeldentuin: Pluk-de-dagbloemen, het Kind van klei en druipende engelenvleugels

Met de inrichting van een tuin kun je een statement maken. Het Nederlands Dagblad belt aan om het verhaal erachter te horen. Vandaag: Adilia Jansma-Hennipman (51) uit Loosdrecht over de bloemen van keramiek in haar achtertuin.

Adilia Jansma-Hennipman zit achter een kop thee in haar achtertuin, met uitzicht op de bloemen van keramiek die de aanleiding vormen voor dit gesprek: witte bloemblaadjes en een zwart hart met een gezichtje. Over die bloemen straks meer, maar eerst vertelt ze hoe ze in aanraking kwam met het materiaal klei.

Dat gebeurde toen ze als klein meisje op Terschelling gebiologeerd toekeek hoe een pottenbakker achter zijn draaischijf zat. De ervaring triggerde haar om jaren later, op haar negentiende, een cursus modelboetseren te gaan volgen, ‘in het dorp’ – dat is in Loosdrecht. En erachteraan een cursus pottenbakken, een stukje verderop, in Hilversum. In 1998 kocht ze een draaischijf en twee jaar later een oven – ze was ready to go.

En toen kreeg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .