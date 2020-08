Een avontuur vol contrasten

Ja, het mag weer: op vakantie naar Frankrijk. Maar waarom zouden we? Als er één zomer is om Nederland te verkennen, dan die van 2020 wel. Deze week: journalist Esther van Lunteren slaapt met haar gezin in een shelter van Tot Heil des Volks en ervaart de andere kant van Amsterdam.

‘Who is going on an adventure?’ Met een grote grijns kijkt de overenthousiaste Nieuw-Zeelander met Ierse roots onze vijfpersoonshostelkamer in. Onze jongste (6) staart verlegen terug. Hij was het die zojuist zijn bed uit rolde en meedeelde dat we vandaag ‘een nieuw avontuur gaan beleven’. De hostelbuurman hoorde het en geniet van oor tot oor. ‘An adventure …’, lacht hij luid. ‘Enjoy!’

Een dag eerder stapten we gemondkapt de trein in voor drie dagen Amsterdam. Shelter Jordan – een christelijk hostel midden in de Jordaan, dat in normale tijden volgeboekt is met reizigers vanuit de hele wereld – wordt onze thuisbasis. Thuis. Zo voelt het vanaf het moment dat we over de drempe..

