Corona zet reissector onder druk

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag forse verliezen zien. De Britse quarantaineplicht voor reizigers uit onder meer Frankrijk en Nederland wakkerde de zorgen over een mogelijke tweede golf van het coronavirus aan. Vooral luchtvaartmaatschappijen moesten het ontgelden. De aanhoudende impasse in de Verenigde Staten over de nieuwe stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie leidde eveneens tot terughoudendheid bij beleggers.