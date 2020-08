Krans gelegd, monument beklad

Voorzitters Khadija Arib (Tweede Kamer), Jan Anthonie Bruijn (Eerste Kamer) en Erry Stoove van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 hebben vrijdag een krans gelegd bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer, in het kader van de herdenking van de gevallenen en slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië.

In Den Haag is het Indisch Monument afgelopen nacht bewaakt, nadat het in de nacht van donderdag op vrijdag was beklad en gedeeltelijk vernield. De gemeente Den Haag, eigenaar van het monument, heeft aangifte gedaan. Het is vrijdag schoongemaakt en hersteld. Vandaag wordt de overgave van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië bij het monument herdacht.

De bekladding is opgeëist door een groep die zich Aliansi Merah Putih noemt, oftewel de rood-witte alliantie, naar de kleuren van de Indonesische vlag. Premier Mark Rutte heeft 'nooit begrip voor actiegroepen die bekladden en beschadigen', zei hij tijdens zijn persconferentie. <

