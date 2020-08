Verhitte Brabantse gemoederen

Het is nog rustig als ik om zeven uur ’s ochtends wegrijd van het Centraal Station in ’s-Hertogenbosch. Mijn broer Alex is zo vriendelijk geweest mij af te zetten, zodat ik een flinke tocht kan maken.

Na een korte stop bij station Vught, net een halfuur later, fiets ik een natuurgebied in. De rust is er weldadig. Aan mijn rechterzijde is voornamelijk water en wat begroeiing, aan mijn linkerzijde bevinden zich bomen. Met uitzondering van wat verdwaalde wandelaars, vroege fietsers en een fanatieke zwemmer is er niemand te bekennen. Ondanks het zwerfafval dat her en der langs de geasfalteerde weg ligt, heeft het gebied voor Nederlandse begrippen iets ongerepts. Een milde bosgeur streelt het reukorgaan.

Naast een fietspad net voor Tilburg ligt een hertenkamp. Ik zie maar één hert, maar die ligt wel net bij het hek. Ik wil weleens proberen in de buurt te komen. Ik pluk wat grassprietjes en steek ze door het hek. En warempel, h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .