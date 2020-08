Bevrijd van de Japanners, belaagd door Indonesiërs

Voor de bewoners van de ‘jappenkampen’ in Nederlands-Indië luidde de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945 een periode in van nieuwe ontberingen.

Tekeningen van Tiny Boumans over haar leven in vrouwenkamp Ambarawa op Midden-Java, waar ook Elisabeth Visser en Marie-Louise Cuijpers gevangenzaten. (beeld vk)

Den Haag

Of het nieuws van de Japanse capitulatie, op 15 augustus 1945, aanleiding gaf tot uitbundigheid in vrouwenkamp Ambarawa op Midden-Java? Voormalig kampbewoner Elisabeth Visser, geboren in 1935, kan het zich niet meer herinneren. ‘Een jap ging op een kistje staan bij het grote grasveld waar wij ons moesten verzamelen. En hij vertelde, ogenschijnlijk onaangedaan, dat de oorlog voorbij was. Er werd her en der wat gejuicht, maar dat was het wel zo’n beetje.’

blubberpap

Wat er zoal op het menu stond in kamp Ambarawa, dat vóór de Japanse bezetting dienst deed als onderkomen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL)? ‘We kregen af en toe een stukje brood, waar we de hele week mee moesten doe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .