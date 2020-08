Rutte blijft bij plicht tot quarantaine na contact met coronapatiënt: ‘We moeten de discipline handhaven’

Minister-president Rutte is onverminderd overtuigd van het nut van een quarantaineplicht voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een coronapatiënt. Het verzet daartegen in de Tweede Kamer veegt het plan niet zomaar van de baan, benadrukte hij gisteren.

Den Haag

Eerder deze week kondigde minister De Jonge van Volksgezondheid de invoering van een quarantaineplicht aan voor mensen die in bron- en contactonderzoek naar voren komen als een risico voor de verspreiding van het virus. Uit de ervaringen van de gezondheidsdiensten (GGD's) blijkt dat nauwe contacten daadwerkelijk in veel gevallen besmet zijn. Maar diezelfde GGD's merken dat velen zich niet houden aan het verzoek twee weken thuisisolatie in acht te nemen. Daarom wil De Jonge in het uiterste geval kunnen optreden met sancties.

Omdat een Kamermeerderheid niet enthousiast bleek, stelde de bewindsman het plan deze week uit. Hij vraagt nu eerst advies van het Outbreak Management Team (OMT). Premier Rutte kent echter ..

